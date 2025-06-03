Армія РФ атакувала Чернігів: є влучання у багатоповерхівку та поранені (фото)

У ніч на 3 червня Чернігів зазнав атаки з боку російських безпілотників. Унаслідок обстрілу постраждали житлові квартали, зокрема приватний сектор. За останніми даними, травмовано чотирьох людей.

Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський. За його словами, один із дронів-камікадзе влучив у приватний будинок, спричинивши серйозні пошкодження й пожежу. Серед постраждалих — дві жінки та двоє чоловіків, усіх доставили до лікарень. Один із них перебуває у важкому стані, інші зазнали поранень середнього ступеня тяжкості.

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Окрім зруйнованої оселі, серйозних пошкоджень зазнали також п’ятиповерховий житловий будинок, кілька приватних будинків, школа, кілька магазинів, зупинка громадського транспорту та промислове підприємство.

Голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус підтвердив масштаби руйнувань і уточнив, що ворог навмисно завдав удару по об’єктах цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, 21 травня Національна гвардія України підтвердила інформацію про російський ракетний удар по полігону в Сумській області, де українські військовослужбовці проходили навчання. Унаслідок атаки загинули шестеро військових, десять – дістали поранення.

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