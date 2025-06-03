Армия РФ атаковала Чернигов: есть попадания в многоэтажку и раненые (фото)

В ночь на 3 июня Чернигов подвергся атаке со стороны российских беспилотников. В результате обстрела пострадали жилые кварталы, в том числе частный сектор. По последним данным, травмированы четыре человека.

Об этом сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский. По его словам, один из дронов-камикадзе попал в частный дом, нанеся серьезные повреждения и пожар. Среди пострадавших две женщины и двое мужчин, всех доставили в больницы. Один из них находится в тяжелом состоянии, другие получили ранения средней степени тяжести.

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Кроме разрушенного дома, серьезные повреждения получили также пятиэтажный жилой дом, несколько частных домов, школа, несколько магазинов, остановка общественного транспорта и промышленное предприятие.

Глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус подтвердил масштабы разрушений и уточнил, что враг намеренно нанес удар по объектам гражданской инфраструктуры.

Напомним, 21 мая Национальная гвардия Украины подтвердила информацию о российском ракетном ударе по полигону в Сумской области, где украинские военнослужащие проходили обучение. В результате атаки погибли шесть военных, десять – получили ранения.

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