Армія рф атакувала ринок у Куп'янску: є поранені (фото)

Армія рф 24 жовтня атакувала місто Куп’янськ Харківської області, влучивши біля місцевого ринку. Внаслідок удару була зруйнована двохповерхова торгівельна будівля та пошкоджено торгівельні кіоски, 9 людей було поранено.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, Нацполіція.

"Близько 10.00 години окупанти вдарили по м. Куп'янськ. Ворог влучив поблизу магазина та місцевого ринку". "Екстрені служби працюють на місці, дані оновлюються", - зазначив очільник ОВА.

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За даними Синєгубова, станом на 13.00 кількість постраждалих внаслідок авіаудару по Куп‘янську зросла до 9. Травмовані віком від 40 до 71 року.

Чотири людини госпіталізовані. Серед них одна особа у важкому стані, троє — в середньому.

Нагадаємо, армія рф обстріляла приватні будинки у Сумах.

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