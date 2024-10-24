Армия РФ атаковала рынок в Купянске: есть раненые (фото)

Армия России 24 октября атаковала город Купянск Харьковской области, попав возле местного рынка. В результате удара было разрушено двухэтажное торговое здание и повреждены торговые киоски, 9 человек были ранены.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, Нацполиция.

"Около 10.00 часов оккупанты ударили по г. Купянск. Враг попал вблизи магазина и местного рынка". "Экстренные службы работают на месте, данные обновляются", - отметил глава ОВА.

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По данным Синегубова, по состоянию на 13.00 количество пострадавших в результате авиаудара по Купянску возросло до 9. Травмированы в возрасте от 40 до 71 года.

Четыре человека госпитализированы. Среди них один человек в тяжелом состоянии, трое - в среднем.

Напомним, армия России обстреляла частные дома в Сумах.

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