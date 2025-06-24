Армія РФ атакувала Сумщину дронами: близько 30 будинків пошкоджені, є загиблі, серед них - дитина (фото)

Унаслідок нічного удару російських дронів-камікадзе по одному з населених пунктів Верхньосироватської громади на Сумщині загинуло троє людей, серед них – 8-річна дитина. Ще шестеро осіб отримали поранення, серед постраждалих також троє дітей.

Про це повідомляють поліція Сумської області, ДСНС. Атака сталася близько опівночі. Один із безпілотників влучив у житлову забудову, спричинивши масштабні руйнування та пожежу.

Наслідки атаки

Наслідки атаки

Наслідки атаки

Наслідки атаки

Читайте також: РФ вдарила балістикою та шахедами по Києву: є руйнування та поранені (фото)

Серед загиблих – 8-річний хлопчик, тіло якого рятувальники дістали з-під уламків зруйнованого будинку. Також загинули чоловік та жінка з різних родин. Поранених доставили до лікарень, де їм надають необхідну медичну допомогу.

Внаслідок атаки пошкоджено близько трьох десятків приватних будинків і чотири автомобілі. На місці трагедії працюють слідчо-оперативні групи, рятувальники та медики.

Нагадаємо, армія РФ атакувала Україну дронами та ракетами.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!