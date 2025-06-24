Армия РФ атаковала Сумщину дронами: около 30 домов повреждены, есть погибшие, среди них – ребенок (фото)
В результате ночного удара российских дронов-камикадзе по одному из населенных пунктов Верхнесыворотской общины на Сумщине погибли три человека, среди них – 8-летний ребенок. Еще шесть человек получили ранения, среди пострадавших также трое детей.
Об этом сообщают полиция Сумской области, ГСЧС произошло около полуночи.
Читайте также: РФ ударила баллистикой и шахедами по Киеву: есть разрушения и раненые (фото)
Среди погибших – 8-летний мальчик, тело которого спасатели извлекли из-под обломков разрушенного дома. Также погибли мужчина и женщина из разных семей.
В результате атаки повреждено около трех десятков частных домов и четыре автомобиля. На месте трагедии работают следственно-оперативные группы, спасатели и медики.
Напомним, армия РФ атаковала Украину дронами и ракетами.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!