Армия РФ атаковала Сумщину дронами: около 30 домов повреждены, есть погибшие, среди них – ребенок (фото)

В результате ночного удара российских дронов-камикадзе по одному из населенных пунктов Верхнесыворотской общины на Сумщине погибли три человека, среди них – 8-летний ребенок. Еще шесть человек получили ранения, среди пострадавших также трое детей.

Об этом сообщают полиция Сумской области, ГСЧС произошло около полуночи.

Последствия атаки

Последствия атаки

Последствия атаки

Последствия атаки

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Среди погибших – 8-летний мальчик, тело которого спасатели извлекли из-под обломков разрушенного дома. Также погибли мужчина и женщина из разных семей.

В результате атаки повреждено около трех десятков частных домов и четыре автомобиля. На месте трагедии работают следственно-оперативные группы, спасатели и медики.

Напомним, армия РФ атаковала Украину дронами и ракетами.

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