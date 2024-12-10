Армія рф атакувала Запоріжжя: 11 поранених, зруйнована лікарня (фото)

У вівторок, 10 грудня, російські війська здійснили черговий ракетний удар по Запоріжжю, внаслідок якого постраждали мирні мешканці та інфраструктура міста. Керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров надав деталі жорстокої атаги.

За офіційною інформацією, внаслідок обстрілу постраждало 11 осіб, серед яких двоє лікарів. Один з поранених перебуває у критичному стані. Суттєвих пошкоджень зазнала приватна поліклініка, а також прилеглі будівлі. Про це поінформував очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Безпосередньо після атаки на місце влучання негайно прибули медичні працівники, правоохоронці та рятувальники ДСНС. Раніше Федоров повідомляв про менші масштаби пошкоджень - спочатку говорилося лише про двох постраждалих.

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Того дня о 15:00 у Запоріжжі було оголошено повітряну тривогу через потенційну загрозу балістичних ракетних ударів. За кілька хвилин після оголошення тривоги очільник обласної військової адміністрації підтвердив факт вибуху в місті.

Черговий російський обстріл черговий раз демонструє нехтування базовими принципами міжнародного права та безпеки мирного населення.

Нагадаємо, армія рф атакувала Тернопіль.

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