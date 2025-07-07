Російська армія атакувала ТЦК у Харкові та Запоріжжі дронами: є влучання у житлові будинки, понад 20 людей поранено (фото)

У понеділок вранці Запоріжжя зазнало чергової атаки з боку російських військ: місто було обстріляне дронами-камікадзе. За попередніми даними, поранено щонайменше 10 людей, зафіксовано численні руйнування, зокрема поблизу будівлі обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив, що ворог завдав серії ударів по місту, зокрема шістьма дронами типу "Шахед". Унаслідок обстрілів постраждали житлові будинки, одна з будівель університету та кілька підприємств в обласному центрі. Атака тривала деякий час, тому місцева влада закликала жителів залишатися в укриттях до відбою тривоги.

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Близько 10 ранку Харків зазнав нової атаки: у місті пролунали вибухи, попередньо зафіксовано шість влучань у житлових районах. Постраждали щонайменше 11 людей, одна з них перебуває у важкому стані. Також існує ймовірність, що під завалами знаходиться людина.

Про атаку дронами-камікадзе повідомив міський голова Ігор Терехов. Згодом він уточнив, що обстріли зачепили житлові масиви. У Холодногірському районі, за його словами, загорівся приватний будинок. Внаслідок ударів пошкоджено оселі, господарські споруди, транспортну інфраструктуру, а також зафіксовані загоряння автомобілів.

Мер також повідомив про пряме влучання бойового дрона в одну з двоповерхових житлових будівель, де виникла пожежа.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив, що внаслідок атаки поранено 11 осіб. За наявною інформацією, під завалами однієї зі зруйнованих споруд може перебувати людина — рятувальники проводять пошукові роботи, на місці працюють усі служби.

Згодом Сухопутні війська ЗСУ повідомили про влучання в будівлю Харківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а також у прилеглу територію. Там зафіксовано щонайменше трьох поранених.

Нагадаємо, армія РФ атакувала Харків дронами.

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