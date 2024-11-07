Армія рф атакувала Запоріжжя: пошкоджені житлові будинки та лікарня, є поранені(фото)

7 листопада армія рф атакували Запоріжжя ракетами та КАБами, пошкоджено житлові будинки та лікарню, є поранені.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

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"Масована атака по Запоріжжю. Ворог наніс 5 ударів. На жаль, є влучання по житлових будинках та лікарні".

Як повідомив Федоров, є поранені, масштаби руйнувань встановлюються.

Нагадаємо, росія атакувала Київ дронами: виникли пожежі в кількох районах, пошкоджена багатоповерхівка, є постраждалі.

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