Армія рф атакувала житловий будинок у Харкові та енергетичний об’єкт у Сумах, є поранені (фото, відео)

У Холодногірському районі Харкова внаслідок нічного обстрілу 28 жовтня зазнала пошкоджень дев'ятиповерхівка. За даними місцевої влади, постраждало семеро осіб, серед яких одна неповнолітня.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у Telegram, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

Внаслідок удару значно пошкоджено верхні поверхи будівлі - зруйновано три квартири та перекриття між восьмим і дев'ятим поверхами. У всьому будинку вибито вікна. На місці влучання виникла пожежа.

До ліквідації наслідків атаки залучено понад 25 рятувальників та 6 одиниць спецтехніки ДСНС. Також на місці працюють психологи, які надають необхідну допомогу постраждалим.

Окрім Харкова, ворог атакував Чугуїв. Інформація про руйнування в місті наразі уточнюється.

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Тієї ж ночі росіяни здійснили атаку безпілотниками по Сумській області. Ворог намагався вразити об'єкти критичної інфраструктури в Конотопському районі.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

Силами протиповітряної оборони було знищено 6 ворожих дронів "Шахед". На місці працюють відповідні служби, тривають відновлювальні роботи.

Міська влада Харкова закликає мешканців бути обережними через можливість повторних обстрілів.

Нагадаємо, армія рф атакувала ринок у Куп'янску.