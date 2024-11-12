Армія рф обстріляла Харків 'шахедами': є влучання у житловий будинок

12 листопада російські війська здійснили дронову атаку на Харків. Внаслідок цього було пошкоджено багатоквартирний житловий будинок.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

"Ще один удар ворожого безпілотника. Цього разу у Слобідському районі, де пошкоджено багатоквартирний будинок", — написав Терехов у Telegram.

Станом на 16:06 інформації про постраждалих не було, служби вже працювали на місці події.

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Перший удар стався у Салтівському районі близько 14:30, де дрон влучив у землю, пошкодивши вікна в прилеглих будинках. Одна людина зазнала поранень.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що в ніч на 12 листопада росіяни випустили по Україні зенітну ракету С-300, керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 110 ударних дронів "Шахед" та інших безпілотників невстановленого типу.

Нагадаємо, російська армія здійснила атаку ракетами та дронами на Київщину.

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