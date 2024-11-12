Армия РФ обстреляла Харьков 'шахедами': есть попадание в жилой дом

12 ноября российские войска совершили дроновую атаку на Харьков. В результате был поврежден многоквартирный жилой дом.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

"Еще один удар вражеского беспилотника. В этот раз в Слободском районе, где поврежден многоквартирный дом", - написал Терехов в Telegram.

По состоянию на 16:06, информации о пострадавших не было, службы уже работали на месте происшествия.

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Первый удар произошел в Салтовском районе около 14:30, где дрон попал в землю, повредив окна в близлежащих домах. Один человек получил ранения.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ночь на 12 ноября россияне выпустили по Украине зенитную ракету С-300, управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 110 ударных дронов Шахед и других беспилотников неустановленного типа.

Напомним, российская армия совершила атаку ракетами и дронами в Киевскую область.

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