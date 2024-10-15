Армія рф влучила С-300 в ресторан в Миколаєві: є загибла, 23 людини поранено

Армія рф вночі 15 жовтня атакувала Миколаїв ракетами С-300, в результаті одна людина загинула ще 23 були поранені. Крім того, були пошкоджені об’єкт інфраструктури, ресторанний комплекс, житлові будинки, авто.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram, ДСНС у Telegram.

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"Близько 02:30 ворог атакував місто, попередньо ракетами типу С-300. Пошкоджено інфраструктурний обʼєкт, ресторанний комплекс, торгові павільйони, житлові будинки та автомобілі. Виникли пожежі, тривають заходи з ліквідації".

Наслідки атаки на Миколаїв. Джерело: ДСНС

Наслідки атаки на Миколаїв. Джерело: ДСНС

Наслідки атаки на Миколаїв. Джерело: ДСНС

Наслідки атаки на Миколаїв. Джерело: ДСНС

Наслідки атаки на Миколаїв. Джерело: ДСНС

Наслідки атаки на Миколаїв. Джерело: ДСНС

Як повідомив Кім, внаслідок обстрілу загинула жінка, ще 23 людини дістали поранення. Також голова ОВА повідомив, що у ніч на 15 жовтня ППО знищила 3 "Шахеди" на Миколаївщині.

У ДСНС повідомили про ліквідацію двох пожеж на площі 30 та 400 кв. м. В іншому районі міста горять ресторанний комплекс й торгівельні павільйони. Пожежу локалізували на площі 1400 кв. м., її ліквідовують.

Нагадаємо, 8 жовтня російська армія поцілила КАБом по багатоповерхівці у Харкові.

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