Армия РФ попала С-300 в ресторан в Николаеве: есть погибшая, 23 человека ранены

Армия РФ ночью 15 октября атаковала Николаев ракетами С-300, в результате один человек погиб еще 23 были ранены. Кроме того, повреждены объект инфраструктуры, ресторанный комплекс, жилые дома, авто.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram, ГСЧС в Telegram.

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"Около 02:30 враг атаковал город, предварительно ракетами типа С-300. Поврежден инфраструктурный объект, ресторанный комплекс, торговые павильоны, жилые дома и автомобили. Возникли пожары, продолжаются меры по ликвидации".

Последствия атаки на Николаев. Источник: ГСЧС

Последствия атаки на Николаев. Источник: ГСЧС

Последствия атаки на Николаев. Источник: ГСЧС

Последствия атаки на Николаев. Источник: ГСЧС

Последствия атаки на Николаев. Источник: ГСЧС

Последствия атаки на Николаев. Источник: ГСЧС

Как сообщил Ким, в результате обстрела погибла женщина, еще 23 человека получили ранения. Также председатель ОВА сообщил, что в ночь на 15 октября ПВО уничтожило 3 "Шахеда" в Николаевской области.

В ГСЧС сообщили о ликвидации двух пожаров на площади 30 и 400 кв. м. В другом районе города горят ресторанный комплекс и торговые павильоны. Пожар был локализован на площади 1400 кв. м., ее ликвидируют.

Напомним, 8 октября российская армия попала КАБом по многоэтажке в Харькове.

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