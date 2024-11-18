Армія рф вдарила по багатоповерхівці у Сумах: 11 загиблих - серед них двоє дітей, 50 поранено, у місті зникло світло (фото)

У неділю ввечері в Сумах ворожа балістична ракета влучила в багатоповерховий житловий будинок, що спричинило загибель 11 осіб, серед яких двоє дітей, та поранення понад 50 людей.

Про це повідомили в.о. міського голови Сум Артем Кобзар у відео в Telegram, Сумська міська рада , Кордон.Медіа, президент Володимир Зеленський, Сумська обласна прокуратура.

"Знову приліт балістики в житловий будинок у Сумах. Разом із представником Червоного Хреста прямуємо на місце, подробиці повідомлю пізніше", - заявив Кобзар

Пізніше він зазначив, що будинок зазнав значних пошкоджень, багато мешканців постраждали: "Удар прийшовся у центр двору, всі навколишні будинки залишились без вікон. Наразі ДСНС та поліція евакуюють мешканців".

Кордон.Медіа повідомило про щонайменше 6 загиблих.

Президент Зеленський о 22:08 підтвердив наявність загиблих і поранених, серед яких діти. "Ракетний удар по дев’ятиповерхівці в Сумах. Рятувальні служби працюють на місці. Мої співчуття родинам загиблих. Злочинець повинен відповісти за вбивства невинних".

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Сумська обласна прокуратура станом на 22:00 повідомила про 8 загиблих, серед яких одна дитина, та 10 поранених. Пошкоджено щонайменше 10 багатоквартирних будинків та кілька транспортних засобів.

Оновлення о 22:40: серед загиблих двоє дітей (9-річний хлопчик і 14-річна дівчина), медичну допомогу отримали 20 людей, зокрема троє дітей.

Станом на 23:36: Сумська обласна військова адміністрація підтвердила 10 загиблих, з них двоє дітей, та 52 поранених.

Станом на 08:00 кількість загиблих зросла до 11.

Нагадаємо, російська армія здійснила атаку ракетами та дронами на Київщину.

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