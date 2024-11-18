Армия РФ ударила по многоэтажке в Сумах: 11 погибших - среди них двое детей, 50 ранены, в городе пропал свет (фото)

В воскресенье вечером в Сумах вражеская баллистическая ракета попала в многоэтажный жилой дом, повлекший гибель 11 человек, среди которых двое детей, и ранение более 50 человек.

Об этом сообщили и. городского головы Сум Артем Кобзарь в видео в Telegram, Сумской городской совет, Кордон.Медиа, президент Владимир Зеленский, Сумская областная прокуратура.

"Снова прилет баллистики в жилой дом в Сумах. Вместе с представителем Красного Креста направляемся на место, подробности сообщу позже", - заявил Кобзарь.

Позже он отметил, что дом получил значительные повреждения, многие жители пострадали: "Удар пришелся в центр двора, все окрестные дома остались без окон. Сейчас ГСЧС и полиция эвакуируют жителей".

Граница.Медиа сообщила о по меньшей мере 6 погибших.

Президент Зеленский в 22.08 подтвердил наличие погибших и раненых, среди которых дети. "Ракетный удар по девятиэтажке в Сумах. Спасательные службы работают на месте. Мои соболезнования семьям погибших. Преступник должен ответить за убийства невиновных".

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Сумская областная прокуратура по состоянию на 22:00 сообщила о 8 погибших, среди которых один ребенок, и 10 раненых. Повреждены не менее 10 многоквартирных домов и несколько транспортных средств.

Обновление в 22:40: среди погибших двое детей (9-летний мальчик и 14-летняя девушка), медицинскую помощь получили 20 человек, в том числе трое детей.

По состоянию на 23:36: Сумская областная военная администрация подтвердила 10 погибших, из них двое детей и 52 раненых.

По состоянию на 08:00 количество погибших увеличилось до 11.

Напомним, российская армия совершила атаку ракетами и дронами в Киевскую область.

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