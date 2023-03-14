Астрологи назвали найбільш самозакохані й егоїстичні знаки зодіаку

Деякі люди здаються дуже впевненими в собі та своїй цінності, але лише на поверхні. Вони просто не люблять, коли їм суперечать або нав’язують іншу думку.

Наділені грізним шармом, їх важко не помітити, як тільки вони ступають на підлогу кімнати. Астрологи розповіли, які знаки зодіаку відрізняються найбільшою самозакоханістю та егоїстичністю.

Лев

Це знак, який особливо пишається своєю гордістю, і не дивно, що серед особистостей, народжених під його сузір'ям, є велика кількість егоїстів і самозакоханих. Лев просто не може залишитися непоміченим, починаючи з його присутності, способу самовираження та навіть ходи.

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Це знак, який любить похизуватися і дуже усвідомлює як свій магнетизм, так і свою харизму. Один з його найбільш неприємних недоліків для близьких полягає в тому, що він також прискіпливий знак, дуже вимогливий і легко примхливий. Він рідко ставить себе на місце інших. Леви часто залишаються закритими для критики.

Терези

Люди в постійному пошуку гармонії і справедливості. Однак саме ця схильність іноді може спонукати їх прийняти ставлення, яке може ускладнити життя іншим. У програмі нарцисизм і егоїзм із, як наслідок, перфекціонізмом, який саботує їхні стосунки з іншими.

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Попри бажання допомагати іншим, Терези можуть поступитися поганою рисою своєї особистості, а саме бажанням бути головними героями в усіх історіях, у яких вони потрапляють. Вони люблять виставляти напоказ те, що, на їхню думку, відрізняє їх від інших. Але це не слід плутати з почуттям переваги.

Скорпіон

Спалахи егоїзму є невід’ємною частиною його арсеналу рис характеру. Коли егоїзм цього знака приймає непропорційні розміри, він стає безжальним і навіть особливо мстивим. Помста Скорпіона настільки холодна, що його жертви залишаться в шрамах на все життя від його сенсаційної відповіді.

Люди, народжені під цим знаком, здатні маніпулювати, але настільки ж чарівні та наділені інтелектом, який можна вважати вище середнього. Якщо уродженці Скорпіона щедрі та турботливі люди, їхній нарцисизм залишається всюдисущим.

Нагадаємо, раніше астрологи розповіли, як чоловіки з першої половини знаків зодіаку, від Овна до Діви, та другої, від Терезів до Риб, показують свою любов.

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