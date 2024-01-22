Астрономи отримали найчіткіше зображення чорної діри (фото)

Команда науковців з проєкту Event Horizon Telescope (EHT) опублікувала нове зображення чорної діри M87, яке є найдетальнішим на сьогоднішній день. Зображення було створене за допомогою додаткового телескопа в Гренландії та даних 2018 року.

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Перше зображення чорної діри M87 було опубліковане в 2019 році. Воно було створене за допомогою восьми телескопів, розташованих у різних точках Землі. Складна методика отримання зображення вимагала синхронізації атомних годинників, використання обертання Землі та обробки петабайтів даних.

Друге зображення було отримано за допомогою дев'ятого телескопа, розташованого в Гренландії. Це значно покращило точність зображення, особливо в напрямку з півночі на південь, пише Engadget.

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Зображення демонструє ефекти Доплера/Айнштайна, що змушують чорну діру здаватися яскравішою з одного боку. Найбільша зміна, пояснюють вчені, те, що пік яскравості змістився навколо кільця, хоча загальна теорія відносності говорить, що розмір кільця повинен залишатися досить фіксованим.

Це зміщення, як вважають вчені, може бути пов'язане з рухом газу та пилу навколо чорної діри.

Нове зображення чорної діри M87 є важливим кроком у розумінні цих надмасивних об'єктів. Воно допомагає нам краще зрозуміти, як працює загальна теорія відносності та як формуються та розвиваються чорні діри.

Основні висновки:

Команда EHT опублікувала нове зображення чорної діри M87, яке є найдетальнішим на сьогоднішній день.

Зображення було створене за допомогою додаткового телескопа в Гренландії та даних 2018 року.

Зображення демонструє ефекти Доплера/Айнштайна, що змушують чорну діру здаватися яскравішою з одного боку.

Найбільша зміна, пояснюють вчені, те, що пік яскравості змістився навколо кільця, хоча загальна теорія відносності говорить, що розмір кільця повинен залишатися досить фіксованим.

Нагадаємо, вчені відповіли, які астероїди можуть знищити Землю та коли це може відбутись.

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