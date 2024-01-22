Астрономы получили четкое изображение черной дыры (фото)

Команда ученых из проекта Event Horizon Telescope (EHT) опубликовала новое изображение черной дыры M87, которое является наиболее подробным на сегодняшний день. Изображение было создано с помощью дополнительного телескопа в Гренландии и данных в 2018 году.

Видео дня

Первое изображение черной дыры M87 было опубликовано в 2019 году. Оно было создано с помощью восьми телескопов, расположенных в разных точках Земли. Сложная методика получения изображения требовала синхронизации атомных часов, использования вращения Земли и обработки данных петабайтов.

Второе изображение было получено с помощью девятого телескопа, расположенного в Гренландии. Это значительно улучшило точность изображения, особенно в направлении с севера на юг, пишет Engadget.

Читайте также: Она оборачивается!: Ученые в течение 22 лет наблюдали за черной дырой, чтобы раскрыть ее секреты (фото)

Изображение демонстрирует эффекты Доплера/Айнштайна, заставляющие черную дыру казаться более яркой с одной стороны. Наибольшее изменение, объясняют ученые, то, что пик яркости сместился вокруг кольца, хотя общая теория относительности гласит, что размер кольца должен оставаться достаточно фиксированным.

Это смещение, по мнению ученых, может быть связано с движением газа и пыли вокруг черной дыры.

Новое изображение черной дыры M87 является важным шагом в понимании этих сверхмассивных объектов. Оно помогает нам лучше понять, как работает общая теория относительности и как формируются черные дыры.

Основные выводы:

Команда EHT опубликовала новое изображение черной дыры M87, которое является наиболее подробным на сегодняшний день.

Изображение было создано с помощью дополнительного телескопа в Гренландии и данных в 2018 году.

Изображение демонстрирует эффекты Доплера/Айнштайна, заставляющие черную дыру казаться более яркой с одной стороны.

Наибольшее изменение, объясняют ученые, то, что пик яркости сместился вокруг кольца, хотя общая теория относительности гласит, что размер кольца должен оставаться достаточно фиксированным.

Напомним, ученые ответили, какие астероиды могут уничтожить Землю и когда это может произойти.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!