Атака по Кривому Рогу: з-під завалів зруйнованого будинку дістали тіла ще 3 дітей, найменшій було 2 місяці (фото, відео)

До чотирьох зросла кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару по житловому будинку в Кривому Розі 11 листопада - рятувальники дістали з-під завалів тіла трьох дітей.

Спочатку були знайдені тіла двох дітей. Пізніше під завалами виявили тіло третьої дитини, якій не було й року. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

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"Загалом під час учорашньої атаки на Кривий Ріг росіяни вбили четверо людей. Страшна трагедія. Найщиріші співчуття рідним загиблих", – написав Лисак, додавши, що пошуково-рятувальну операцію завершено.

Батько загиблого сімейства. Джерело: Telegram

З-під завалів витягають тіло матері 3 дітей. Джерело: ДСНС

За інформацією кореспондентів національного марафону з місця події, внаслідок російського ракетного удару загинула ціла родина – мати та троє її дітей: хлопчики 10 і 2 років та двомісячна дівчинка.

Нагадаємо, армія рф атакувала балістикою Кривий Ріг.

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