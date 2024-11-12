Атака по Кривому Рогу: из-под завалов разрушенного дома достали тела еще 3 детей, меньше всего было 2 месяца (фото, видео)

До четырех возросло число погибших в результате российского ракетного удара по жилому дому в Кривом Роге 11 ноября - спасатели извлекли из-под завалов тела троих детей.

Первоначально были найдены тела двоих детей. Позже под завалами обнаружили тело третьего ребенка, которому не было и года. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.

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"В целом во время вчерашней атаки на Кривой Рог россияне убили четыре человека. Страшная трагедия. Самые искренние соболезнования родным погибших", - написал Лысак, добавив, что поисково-спасательная операция завершена.

Отец погибшего семейства. Источник: Telegram

Из-под завалов извлекают тело матери 3 детей. Источник: ГСЧС

По информации корреспондентов национального марафона с места происшествия, в результате российского ракетного удара погибла целая семья – мать и трое ее детей: мальчики 10 и 2 лет и двухмесячная девочка.

Напомним, армия РФ атаковала баллистикой Кривой Рог.

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