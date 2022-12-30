'Аватар: Шлях води' зібрав перший мільярд доларів з прокату за два тижні

Новий фільм відомого режисера Джеймса Кемерона "Аватар: Шлях води" зібрав у прокаті мільярд доларів за два тижні. Фільм став першим у 2022 році, якому вдалося досягти такого результату найшвидше.

За словами самого Кемерона, стрічка має зібрати 2 мільярди доларів, щоб окупитися. Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що всього три фільми у 2022 році змогли зібрати у прокаті суму понад мільярд доларів. Окрім "Аватара", це "Кращий стрілець: Маверік" та "Світ Юрського періоду: Домініон".

Своєю чергою аналітики очікують, що "Аватар: Шлях води" не зможе зібрати два мільярди у прокаті, тому що кінотеатри досі мають низькі показники відвідувань на тлі пандемії коронавірусу.

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Додамо, перший "Аватар" вийшов у прокат 2009 року. Фільм понад 10 років утримував перше місце у списку найкасовіших стрічок усіх часів.

Нагадаємо, у фільмі Джеймса Кемерона "Шлях води", на який чекали майже 13 років, немає ні сюжету, ні ставок, ні серйозних діалогів. Що трапилося з цим великим режисером, намагається розібратися оглядач Роббі Коллін.

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