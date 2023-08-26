'Білі вовки' з СБУ знищили третій російський танковий полк (відео)

Спецпризначенці Служби безпеки України, які воюють у складі Центру спеціальних операцій "А" від початку повномасштабного російського вторгнення вже знищили 216 танків окупантів.

Як повідомили в СБУ, підрозділ Центру спецоперацій "А" СБУ "Білий вовк" знищив вже третій російський танковий полк.

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У Службі безпеки показали відео, як наші захисники ліквідовували ворожу техніку:

Відео дня

"Враховуючи, що штатна чисельність танкового полку армії рф становить 94 одиниці, то наші хлопці вже "закрили" на своєму рахунку 2 полки і наполегливо добивають третій", – прокоментували у відомстві це відео.

Нагадаємо, під час боїв на Донецькому напрямку бійці 92 окремої механізованої бригади ім. кошового отамана Івана Сірка влаштували "нічне полювання" на військову техніку російських бойовиків.

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