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Війна в Україні

"Білі Вовки" показали ефективне знищення опорних пунктів росіян та їхньої воєнної техніки (відео)

Билім Олена

'Білі Вовки' показали ефективне знищення опорних пунктів росіян та їхньої воєнної техніки (відео)

Бійці Центру спецоперацій "А" Служби безпеки України, що воюють у підрозділі "Білий вовк" лише у квітні цього року знищили 21 ворожу ціль. Кадрами своєї роботи вони поділилися у соцмережах.

Зокрема, спецпризначенці ліквідували чотири танки російських бойовиків, серед яких Т-90 і Т-72. Також було знищено до десятка бойових машин піхоти російської армії та їхній БТР.

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"Білі вовки" також ліквідували три опорні пункти ворога. Разом з тим знищено й інший військовий транспорт російських інтервентів: багатоцільовий плаваючий бронетранспортер, легкий броньований багатоцільовий транспортер-тягач (МТБЛ, або мотолига), вантажівка "Урал".

"Працюємо далі до повної Перемоги", – додали наші воїни.

Нагадаємо, раніше українські військові ефектно знищили ворожу БМП на Бахмутському напрямку. Ліквідацією військової техніки ворога займалися бійці 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади та бійці 45-ї окремої артилерійської бригади.

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