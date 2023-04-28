Бійці ССО показали вуличні бої з окупантами за Бахмут (відео)

Українські військові героїчно тримають оборону однієї з найгарячіших точок фронту – Бахмута на Донеччині. Зокрема, навалу окупантів стримують бійці Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Захисникам України доводиться вступати у вуличні бої з "вагнерівцями", які не покидають спроб захопити контроль над Бахмутом. Про це повідомили на сторінці Командування ССО ЗСУ у Facebook.

"Воїни ССО України у Бахмуті. Кадри боїв за місто, зняті операторами групи спеціального призначення під час виконання бойових завдань", – йдеться у повідомленні.

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Відео дня

На відео можна побачити, як українські військові вступають у ближні стрілецькі бої у Бахмуті. Зокрема, бійці показали кадри практично повністю зруйнованих окупантами будівель.

Додамо, за даними Генштабу ЗСУ, українські бійці продовжують вести бої за Бахмут на Донеччині.

Нагадаємо, раніше українські військові ефектно знищили ворожу БМП на Бахмутському напрямку. Ліквідацією військової техніки ворога займалися бійці 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади та бійці 45-ї окремої артилерійської бригади.

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