Бойцы ССО показали уличные бои с оккупантами за Бахмут (видео)

Украинские военные героически держат оборону одной из самых горячих точек фронта – Бахмута Донецкой области. В частности, нашествие оккупантов сдерживают бойцы Сил специальных операций ВСУ.

Защитникам Украины приходится вступать в уличные бои с "вагнеровцами", которые не покидают попыток захватить контроль над Бахмутом. Об этом сообщили на странице Командования ССО ВСУ в Facebook.

"Воины ССО Украины в Бахмуте. Кадры боев за город, снятые операторами группы специального назначения во время выполнения боевых задач", – говорится в сообщении.

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Видео дня

На видео можно увидеть, как украинские военные вступают в ближние стрелковые бои в Бахмуте. В частности, бойцы показали кадры практически полностью разрушенных оккупантами построек.

Добавим, по данным Генштаба ВСУ, украинские бойцы продолжают вести бои за Бахмут в Донецкой области.

Напомним, ранее украинские военные эффектно уничтожили вражескую БМП на Бахмутском направлении. Ликвидацией военной техники врага занимались бойцы 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады и бойцы 45-й отдельной артиллерийской бригады.

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