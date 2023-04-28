'Глобально – мы готовы': Резников назвал три условия начала контрнаступления

Вооруженные Силы Украины фактически готовы к контрнаступлению. Завершается подготовка к созданию "бронированного кулака".

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников во время пресс-конференции в Military Media Center.

"Подготовка (к контрнаступлению. – Ред.) завершается", – сказал глава МОУ и добавил, что военные еще должны закончить овладение новейшей военной техникой. "Есть техника, на которой завершаются обучающие программы", – добавил он.

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"Мы очень современные системы получили, особенно в части бронированного кулака", – сказал министр.

Резников добавил, что Украина получает большое количество бронированных машин разного типа, в частности, БТР и БМП, и курсы подготовки на некоторых из них еще продолжаются.

Что касается старта контрнаступления, Резников заявил: "Как только будет Божья воля, погода и решение командиров – мы это сделаем".

Также во время пресс-конференции министр обороны проинформировал, что было принято решение об увеличении военно-врачебных комиссий (ВЛК) вдоль линии фронта.

"Чтобы наши раненые могли обращаться в эти учреждения не только на территории военных госпиталей, но и на территории гражданских медицинских учреждений", – сказал он.

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"Кроме того, по моей директиве будут введены должности психолога во всех лечебных учреждениях. Ошибочно и ошибочно было восприятие, что психологическую помощь должен получить раненый после завершения лечения. Ведь сам факт ранения — это уже психологическая травма", — отметил Резников.

Ранее глава ГУР Кирилл Буданов прокомментировал контрнаступление ВСУ и объяснил, состоится ли оно весной, как он ранее прогнозировал.

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