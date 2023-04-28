'Глобально – ми готові': Резніков назвав три умови початку контрнаступу

Збройні Сили України фактично готові до контрнаступу. Завершується підготовка для створення "броньованого кулака".

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков під час пресконференції в Military Media Center.

"Підготовка (до контрнаступу. – Ред.) завершується", – сказав очільник МОУ та додав, що військові ще мають закінчити опанування новітньої військової техніки. "Є техніка, на якій завершуються навчальні програми", – додав він.

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"Ми дуже сучасні системи отримали, особливо в частині броньованого кулака", – сказав міністр.

Резніков додав, що Україна отримує велику кількість броньованих машин різного типу, зокрема БТР і БМП, і курси підготовки на деяких з них ще тривають.

Що стосується старту контрнаступу, Резніков заявив: "Як тільки буде Божа воля, погода і рішення командирів – ми це зробимо.

Також під час пресконференції міністр оборони поінформував, що було ухвалено рішення про збільшення військово-лікарських комісій (ВЛК) вздовж лінії фронту.

"Щоб наші поранені могли звертатися в ці установи не тільки на території військових госпіталів, а й на території цивільних медичних закладів", – сказав він.

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"Крім того, за моєю директивою буде введено посади психолога у всіх лікувальних закладах. Помилково і хибно було сприйняття, що психологічну допомогу має отримати поранений після завершення лікування. Адже сам факт поранення — це вже психологічна травма", — зазначив Резніков.

Раніше голова ГУР Кирило Буданов прокоментував контрнаступ ЗСУ та пояснив, чи відбудеться він навесні, як він раніше прогнозував.

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