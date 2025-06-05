Безоплатна квартира для УБД: як стати в чергу у 2025 році

Учасники бойових дій в Україні можуть скористатися правом на пільги, зокрема отримати безкоштовне житло. Проте перед цим вони повинні стати на квартирний облік для отримання житлової площі.

За інформацією Міністерства у справах ветеранів, учасники бойових дій мають можливість стати на цей облік як за місцем проживання, так і за місцем роботи. Про це повідомляє "24 Канал".

Право на державне житло мають ветерани, які захищали Україну та відповідають визначеним вимогам. Квартиру можуть отримати такі категорії:

люди з інвалідністю внаслідок війни I та II групи, зокрема учасники АТО/ООС;

учасники Революції Гідності з інвалідністю;

учасники бойових дій на території інших держав з інвалідністю;

ВПО, які є учасниками бойових дій або особами з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи;

члени сім’ї загиблих або зниклих безвісти військових внаслідок війни чи Революції Гідності;

члени сім’ї загиблих Захисників та Захисниць України.

Як УБД стати в чергу на квартиру

Про надання житла приймає рішення місцева влада – сільські, селищні або міські ради, враховуючи наявність вільних квартир.

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Для постановки в чергу на квартиру необхідно подати заяву до:

Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП);

виконавчого комітету місцевої ради;

адміністрацію підприємства, де працює ветеран.

Для постановки на квартирний облік заяву мають підписати всі члени родини учасника бойових дій. Крім заяви, необхідно надати такі документи:

довідку про склад сім’ї та реєстрацію місця проживання;

копію посвідчення УБД або особи з інвалідністю внаслідок війни;

копії паспорта та довідки про присвоєння реєстраційного номера платника податків.

Після перевірки документів ветерану видають довідку про взяття на квартирний облік або повідомлення про відмову з вказівкою причин.

Варто зазначити, що ветерану можуть відмовити у наданні житла через неповний комплект документів або якщо відсутня потреба у покращенні житлових умов.

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