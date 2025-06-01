Пільги на комунальні послуги у червні: що передбачено для учасників бойових дій

Українські військовослужбовці, які отримали статус учасника бойових дій, можуть скористатися рядом державних пільг. Зокрема, вони мають право на суттєві знижки на оплату за житлово-комунальні послуги.

Пільги продовжують діяти й у червні 2025 року. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Закон України. Зокрема, держава надає УБД такі види пільг:

75% знижки на оплату житла;

75% знижки на комунальні послуги;

75% знижки на вартість палива для тих, хто проживає в оселях без центрального опалення;

100% знижки на комунальні послуги для осіб з інвалідністю.

Втім, отримати ці пільги можуть лише особи, які вже офіційно набули статусу учасника бойових дій. Без належного оформлення цього статусу знижка на оплату комунальних послуг наразі не передбачена.

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Як УБД отримати знижку на комунальні послуги

Після отримання статусу учасника бойових дій особа має подати дві окремі заяви: одну – для внесення інформації до Єдиного державного автоматизованого реєстру пільговиків (ЄДАРП), а іншу — для призначення пільг на оплату житлово-комунальних послуг.

Подавати документи необхідно до органів Пенсійного фонду України. Разом із заявами потрібно надати як оригінали, так і копії наступних документів:

паспорта;

ідентифікаційного коду;

посвідчення учасника бойових дій.

Нагадаємо раніше юрист пояснив, за яких умов учасник бойових дій може втратити пільги.

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