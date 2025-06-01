Льготы на коммунальные услуги в июне: что предусмотрено для участников боевых действий
Украинские военнослужащие, которые получили статус участника боевых действий, могут воспользоваться рядом государственных льгот. В частности, они имеют право на существенные скидки на оплату за жилищно-коммунальные услуги.
Льготы продолжают действовать и в июне 2025 года. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Закон Украины. В частности, государство предоставляет УБД следующие виды льгот:
- 75% скидки на оплату жилья;
- 75% скидки на коммунальные сервисы;
- 75% скидки на стоимость топлива для проживающих в домах без центрального отопления;
- 100% скидка на коммунальные услуги для лиц с инвалидностью.
Впрочем, получить эти льготы могут только лица, которые уже официально получили статус участника боевых действий. Без надлежащего оформления этого статуса скидка на оплату коммунальных услуг пока не предусмотрена.
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Как УБД получить скидку на коммунальные услуги
После получения статуса участника боевых действий лицо должно подать два отдельных заявления: одно – для внесения информации в Единый государственный автоматизированный реестр льготников (ЕГАРП), а другое - для назначения льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Подавать документы необходимо в органы Пенсионного фонда Украины. Вместе с заявлениями нужно предоставить как оригиналы, так и копии следующих документов:
- паспорта;
- идентификационного кода;
- удостоверение участника боевых действий.
Напомним, ранее юрист объяснил, при каких условиях участник боевых действий может потерять льготы.
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