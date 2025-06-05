Бесплатная квартира для УБД: как стать в очередь в 2025 году

Участники боевых действий в Украине могут воспользоваться правом на льготы, в частности получить бесплатное жилье. Однако перед этим они должны стать на квартирный учет для получения жилой площади.

По информации Министерства по делам ветеранов, участники боевых действий имеют возможность стать на этот учет как по месту жительства, так и по месту работы. Об этом сообщает "24 Канал".

Право на государственное жилье имеют ветераны, которые защищали Украину и соответствуют определенным требованиям. Квартиру могут получить следующие категории:

люди с инвалидностью в результате войны I и II группы, в том числе участники АТО/ООС;

участники Революции Достоинства с инвалидностью;

участники боевых действий территории других государств с инвалидностью;

ВПЛ, которые являются участниками боевых действий или лицами с инвалидностью в результате войны III группы;

члены семьи погибших или пропавших без вести военных в результате войны или Революции Достоинства;

члены семьи погибших Защитников и Защитниц Украины.

Как УБД стать в очередь на квартиру

О предоставлении жилья принимают решение местные власти – сельские, поселковые или городские советы, учитывая наличие свободных квартир.

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Для постановки в очередь на квартиру необходимо подать заявление в:

Центра предоставления административных услуг (ЦНАП);

исполнительный комитет местного совета;

администрацию предприятия, где работает ветеран.

Для постановки квартирного учета заявление должны подписать все члены семьи участника боевых действий. Кроме заявления, необходимо предоставить следующие документы:

справку о составе семьи и регистрации места жительства;

копию удостоверения УБД или лица с инвалидностью в результате войны;

копии паспорта и справки о присвоении регистрационного номера налогоплательщика.

После проверки документов ветерану выдают справку о постановке на квартирный учет или сообщение об отказе с указанием причин.

Стоит отметить, что ветерану могут отказать в предоставлении жилья из-за неполного комплекта документов или если отсутствует потребность в улучшении жилищных условий.

Напомним, ранее юрист объяснил, при каких условиях участник боевых действий может потерять льготы.

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