Без глютену: рецепт хліба на трьох видах борошна

Цей хліб не лише смачний, але й корисний. Рецепт надав Shuba.

Інгредієнти:

Борошно гречане – 150 г

Борошно кукурудзяне – 150 г

Рисове борошно – 150 г

Цукор – 1 ст. л.

Сіль – 0.5 ч. л.

Вода – 1.5 склянки

Яйце куряче, велике – 1 шт.

Кукурудзяна олія – 2 ст. л.

Кунжут білий – 30 г

Розпушувач – 1.5 ч. л.

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Спосіб приготування:

Просійте в миску три види борошна, посоліть та додайте цукор.

Додайте воду та ложкою замішайте тісто.

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Додайте кукурудзяну олію та яйце. Перемішайте. Сформуйте буханець та присипте кунжутом.

Випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці 50 хвилин.

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