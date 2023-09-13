Без глютену: рецепт хліба на трьох видах борошна
Цей хліб не лише смачний, але й корисний. Рецепт надав Shuba.
Інгредієнти:
Борошно гречане – 150 г
Борошно кукурудзяне – 150 г
Рисове борошно – 150 г
Цукор – 1 ст. л.
Сіль – 0.5 ч. л.
Вода – 1.5 склянки
Яйце куряче, велике – 1 шт.
Кукурудзяна олія – 2 ст. л.
Кунжут білий – 30 г
Розпушувач – 1.5 ч. л.
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Спосіб приготування:
Просійте в миску три види борошна, посоліть та додайте цукор.
Додайте воду та ложкою замішайте тісто.
Додайте кукурудзяну олію та яйце. Перемішайте. Сформуйте буханець та присипте кунжутом.
Випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці 50 хвилин.
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