Осіннє чаювання: рецепт яблучного пирога тарт татен

Ароматний і солодкий, тарт татен за рецептом від Shuba – це ідеальний вибір для затишного чаювання в колі родини.

Інгредієнти:

Масло вершкове 73% – 50 г

Цукор – 50 г

Ваніль, стручок – 1 шт.

Яблука – 3 шт.

Тісто листкове заморожене – 320 г

Яйця курячі – 1 шт.

Читайте також: Здивуйте гостей: Як приготувати незвичне варення з картоплі

Спосіб приготування:Розігрійте духовку до 200 °C.

Розтопіть вершкове масло та цукор на сковороді, яка підходить для духовки. Діаметр сковороди – 20 см. Додайте стручок ванілі та насіння та злегка покрутіть сковороду, щоб цукор розтопився в маслі. Має утворитись золотиста карамель.

Відео дня

Почистіть яблука, розріжте на четвертинки та акуратно викладіть у сковороду, щоб вони щільно прилягали до дна. Зменшіть вогонь до середньо-слабкого та тушкуйте протягом 8-10 хвилин. Зніміть з вогню, витягніть стручок ванілі та охолоджуйте на 5 хвилин.

Тісто Рпзкачайте тісто та виріжте коло на 2 см ширше, ніж діаметр сковороди. Тісто покладіть на яблука та натисніть на боки, щоб переконатися, що всі фрукти покриті і тісто підійшло до краю. Усе проколіть виделкою кілька разів, кондитерським пензликом змастіть тісто збитим яйцем,є та випікайте в духовці 20-25 хвилин.

Витягніть, дайте постояти 5 хвилин, після чого проведіть невеликим гострим ножем між пирогом і краєм сковороди, накрийте зверху тарілкою для подачі та переверніть на неї сковороду. Подавайте з ванільним морозивом.

Радимо також звернути увагу на рецепт швидкого сніданку.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!