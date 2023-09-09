Здивуйте гостей: Як приготувати незвичне варення з картоплі
Варення – це чудовий спосіб зберегти смак і аромат літа для себе і своєї родини. І хоча кульбаби, кабачки та зелені помідори вже стали звичними інгредієнтами для варення, варення з картоплі є справжньою несподіванкою.
Читайте також: Консервуємо помідори без оцту: найпростіший рецепт
Цей рецепт варення з картоплі, яким поділились на сайті ТСН, вразить вас своєю оригінальністю та незвичним поєднанням смаків.
Інгредієнти:
- 330 грамів картоплі
- 250 грамів цукру
- 10 грамів ванільного цукру
- 80 грамів води
- 20 мілілітрів рому (можна замінити коньяком)
- 1 ч. ложка меленого імбиру
- 1 ч. ложка меленої кориці
- 1 ч. ложка меленого мускатного горіха
- 1 ч. ложка меленої гвоздики
Приготування:
- Почнемо з підготовки картоплі. Мити, чистити та варити картоплю до готовності.
- Гарячу картоплю ретельно розтерти в пюре.
- Далі готуємо сироп. Розчиніть цукор у воді та поставте на вогонь. Доведіть сироп до кипіння.
- До закипаючого сиропу додайте картопляне пюре і всі мелені спеції: імбир, корицю, мускатний горіх та гвоздику. Зменште вогонь до мінімуму і готуйте, постійно помішуючи, ще близько 15 хвилин.
- Приблизно за хвилину до закінчення варіння додайте ром (або коньяк) та зразу зніміть з вогню.
- Готове варення перекладіть у ретельно стерилізовані банки, закрийте кришками та дайте охолонути. Готове!
Радимо також звернути увагу на рецепт аджики з хроном.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!