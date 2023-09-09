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Удивите гостей: Как приготовить необычное варенье из картофеля

Игорь Романько

Как сделать варенье из картофеля

Варенье – это отличный способ сохранить вкус и аромат лета для себя и своей семьи. И хотя одуванчики, кабачки и зеленые помидоры уже стали привычными ингредиентами для варенья, варенье из картофеля является настоящей неожиданностью.

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Этот рецепт варенья из картофеля, которым поделились на сайте ТСН, поразит вас своей оригинальностью и необычным сочетанием вкусов.

Ингредиенты:

  • 330 граммов картофеля
  • 250 граммов сахара
  • 10 граммов ванильного сахара
  • 80 граммов воды
  • 20 миллилитров рома (можно заменить коньяком)
  • 1 ч. ложка молотого имбиря
  • 1 ч. ложка молотой корицы
  • 1 ч. ложка молотого мускатного ореха
  • 1 ч. ложка молотой гвоздики

Приготовление:

  1. Начнём с подготовки картофеля. Мыть, чистить и варить картофель до готовности.
  2. Горячий картофель тщательно растереть в пюре.
  3. Далее готовим сироп. Растворите сахар в воде и поставьте его на огонь. Доведите сироп до кипения.
  4. В закипающий сироп добавьте картофельное пюре и все молотые специи: имбирь, корицу, мускатный орех и гвоздику. Убавьте огонь до минимума и готовьте, постоянно помешивая, еще около 15 минут.
  5. Приблизительно за минуту до окончания варки добавьте ром (или коньяк) и сразу снимите с огня.
  6. Готовое варенье переложите в тщательно стерилизованные банки, закройте крышками и остыть. Готов!

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