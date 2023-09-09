Удивите гостей: Как приготовить необычное варенье из картофеля
Варенье – это отличный способ сохранить вкус и аромат лета для себя и своей семьи. И хотя одуванчики, кабачки и зеленые помидоры уже стали привычными ингредиентами для варенья, варенье из картофеля является настоящей неожиданностью.
Читайте также: Консервируем помидоры без уксуса: самый простой рецепт
Этот рецепт варенья из картофеля, которым поделились на сайте ТСН, поразит вас своей оригинальностью и необычным сочетанием вкусов.
Ингредиенты:
- 330 граммов картофеля
- 250 граммов сахара
- 10 граммов ванильного сахара
- 80 граммов воды
- 20 миллилитров рома (можно заменить коньяком)
- 1 ч. ложка молотого имбиря
- 1 ч. ложка молотой корицы
- 1 ч. ложка молотого мускатного ореха
- 1 ч. ложка молотой гвоздики
Приготовление:
- Начнём с подготовки картофеля. Мыть, чистить и варить картофель до готовности.
- Горячий картофель тщательно растереть в пюре.
- Далее готовим сироп. Растворите сахар в воде и поставьте его на огонь. Доведите сироп до кипения.
- В закипающий сироп добавьте картофельное пюре и все молотые специи: имбирь, корицу, мускатный орех и гвоздику. Убавьте огонь до минимума и готовьте, постоянно помешивая, еще около 15 минут.
- Приблизительно за минуту до окончания варки добавьте ром (или коньяк) и сразу снимите с огня.
- Готовое варенье переложите в тщательно стерилизованные банки, закройте крышками и остыть. Готов!
Советуем также обратить внимание на рецепт аджики с хреном.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!