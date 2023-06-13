Без яєць та молока: рецепт бюджетного пирога з вишнями

Для приготування цього пирога ви можете використовувати не лише свіжі, але й консервовані вишні. Якщо ж їх не буде, можна взяти варення. Вишневий пиріг стане чудовим доповненням до кави та чаю.

Інгредієнти:

– Вишневий сік – 200 мл

– Цукор – 70 г

– Олія соняшникова – 100 г

– Борошно пшеничне – 270 г

–Крохмаль картопляний – 40 г

– Розпушувач – 2 ч. л.

– Консервована вишня – 200 г

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Спосіб приготування:

1. Візьміть велику миску та налийте в неї вишневий сік, додайте цукор та олію, перемішайте.

2. Додайте крохмаль, розпушувач та просіяне борошно.

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3. Тісто перемішайте.

4. Візьміть форму діаметром 24 см та застеліть її пергаментом та рівномірно розподіліть по ній тісто.

5. Зверху викладіть вишні.

6. Випікайте пиріг 40 хвилин при 170 градусів.

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