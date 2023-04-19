Смакота за 5 хвилин: рецепт швидкого пирога з яйцями та зеленою цибулею
UaPortal підготував для вас швидкий рецепт пирога, коли на приготування їжі зовсім немає часу.
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Інгредієнти
– Кефір – 500 мілілітрів
– Яйця – 2 штуки
– Борошно – 300 грам
– Розпушувач – 1 чайна ложка
– Сіль – 0,5 чайної ложки
– Кунжут – 1 чайна ложка (за бажанням)
Начинка:
– Цибуля зелена – 200 грам
– Варені яйця – 5 штук
– Сіль – дрібка
Спосіб приготування:
Збийте яйця, влийте кефір, змішайте.
Додайте борошно, розпушувач, сіль та перемішайте.
У форму вилийте більшу половину тіста. Викладіть начинку ( дрібно порізані яйця та цибулю), залийте рештою тіста. Посипте кунжутом.
Випікайте при температурі 180 градусів 45 – 50 хвилин.
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