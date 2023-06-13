Без яиц и молока: рецепт бюджетного пирога с вишнями

Для приготовления этого пирога можно использовать не только свежие, но и консервированные вишни. Если же их не будет, можно взять варенье. Вишневый пирог станет отличным дополнением к кофе и чаю.

Ингредиенты:

– вишневый сок – 200 мл

– Сахар – 70 г

– Масло подсолнечное – 100 г

– Мука пшеничная – 270 г

–Крохмал картофельный – 40 г

– разрыхлитель – 2 ч. л.

– Консервированная вишня – 200 г

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Способ приготовления:

1. Возьмите большую миску и налейте в нее вишневый сок, добавьте сахар и растительное масло, перемешайте.

2. Добавьте крахмал, разрыхлитель и просеянную муку.

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3. Тесто перемешайте.

4. Возьмите форму диаметром 24 см и застелите ее пергаментом и равномерно распределите по ней тесто.

5. Сверху выложите вишни.

6. Выпекайте пирог 40 минут при 170 градусах.

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