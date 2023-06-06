Французский воздушный десерт: рецепт ягодно-творожного суфле
Нежный, воздушный ягодный десерт станет отличным завершением вкусного обеда. Можете добавлять к нему целые ягоды или же смешать их с творожной массой – тогда он приобретет нежно-розовый цвет.
Ингредиенты:
– Кисломолочный творог – 500 г
– яйца – 4 шт.
– Сыр рикота – 250 г
– Свежие ягоды – 200 г
– Крахмал – 30 г
– Сахар – по вкусу
– Лимон – 1 шт.
– Ванилин – мелочь
– сливочное масло – 30 г
– Черника, малина – для украшения
Способ приготовления:
1. Вымойте и высушите лимон, натрите цедру.
2. Отделите белки от желтков и взбейте до густоты, добавив немного соли. Поставьте в холодильник.
3. Смешайте кисломолочный творог, рикоту и желтки. Взбейте миксером до однородности.
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4. Добавьте к массе сахар, ванилин и цедру лимона. Насыпьте крахмал и взбейте.
5. Совместите творожную массу с белками и перемешайте.
6. Смажьте формы для выпекания маслом. На дно выложите ягоды и укройте творожной массой. Выровняйте.
7. Выпекайте при 170 °C 15 – 20 минут.
8. Украсьте ягодами.
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