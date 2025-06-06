Шалена спека до 34 градусів тепла: прогноз погоди в Україні на 7 червня

7 червня, короткочасні грозові дощі очікуються в західних, північних та місцями центральних регіонах України. В інших областях переважатиме суха погода.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко. "Найближчими днями в Україні зберігатиметься спекотна погода. Субота та неділя будуть особливо гарячими. Характерними стануть коливання атмосферного тиску та температурні контрасти", — зазначила вона.

У денні години 7 червня температура коливатиметься в межах +26…+32°C, на півдні та сході країни повітря прогріється до +34°C.

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У Києві на вихідних очікуються локальні грозові дощі. Можливі сильні зливи, град та шквали під час гроз.

"Будьте уважні в негоду. Із понеділка спека вщухне — температура знизиться до комфортного рівня: вдень +18…24°C, а в західних регіонах подекуди буде лише +15…19°C", — додала Діденко.

Раніше синоптики повідомляли, що червень загалом буде дощовим, особливо в центральних і північних регіонах. На півдні опадів буде менше. Очікується тепла погода, хоча надмірної спеки до +30°C фахівці не прогнозують.

Раніше ми розповідали, коли поменшає дощів в Україні.

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