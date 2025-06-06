Безумная жара до 34 градусов тепла: прогноз погоды в Украине на 7 июня

7 июня кратковременные грозовые дожди ожидаются в западных, северных и местами центральных регионах Украины. В других областях преобладает сухая погода.

Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко. "В ближайшие дни в Украине будет сохраняться жаркая погода. Суббота и воскресенье будут особенно жаркими. Характерными будут колебания атмосферного давления и температурные контрасты", — отметила она.

В дневные часы 7 июня температура будет колебаться в пределах +26…+32°C, на юге и востоке страны воздух прогреется до +34°C.

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В Киеве на выходных ожидаются локальные грозовые дожди. Возможны сильные ливни, град и шквалы во время гроз.

"Будьте внимательны в непогоду. С понедельника жара утихнет — температура снизится до комфортного уровня: днем +18…24°C, а в западных регионах иногда будет только +15…19°C", — добавила Диденко.

Ранее синоптики сообщали, что июнь будет дождливым, особенно в центральных и северных регионах. На юге осадков будет меньше. Ожидается теплая погода, хотя избыточный зной до +30°C специалисты не прогнозируют.

Раньше мы рассказывали, когда станет меньше дождей в Украине.

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