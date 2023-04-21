Блогерка Раміна Есхакзай обізвала Клопотенка 'лицеміром': що сталося

Українська відеоблогерка, автор і ведуча YouTube-каналу "Ходять чутки" Раміна Есхакзай відмовилася від ідеї своїх підписників запросити на інтерв'ю відомого шеф-кухаря Євгена Клопотенка.

Про це стало відомо з її допису в Instagram. У сторіс вона показала пропозицію шанувальників запросити в гості на канал Клопотенка та відповіла, що цього не станеться.

Один з підписників відповів на її питання "А ви кого хочете бачити у мене?", що варто запросити Клопотенка, "який зробив крутий внесок для культури та медіа по наших традиціях". На це блогерка відповіла: "Обов'язково. Вже біжу, волосся назад. Звичайний лицемір".

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До цієї відповіді вона додала світлину, яку публікував Євген Клопотенко – на ній зображена Раміна поруч зі співачкою Світланою Лободою. Клопотенко підписав її так: "Еволюція какаяразница у Раміни: Інтерв'ю в Арестовича, інтерв'ю у Фейгіна, інтерв'ю у Лободи. Будьте обережні, можне бути заразно".

У чому суть конфлікту між Раміною та Клопотенком

У вересні 2022 року Раміна Есхакзай висловила обурення, що співачка Світлана Лобода не дає інтерв'ю українським журналістам та блогерам, але знялась у відео для каналу російської журналістки.

У березні 2023 року Раміна у соцмережах виклала спільне фото з Лободою та написала, що раніше "не могла зрозуміти позицію Лободи".

Потім блогерка заявила, що з нею зв'язався менеджер співачки та заявив, що" вони готові на інтерв'ю". Потім Раміна пообіцяла задавати Лободі "всі неприємні запитання, без будь-якої цензури". ⠀

Після цього Раміна записала відео, в якому показала, як наші захисники тренуються з дронами. Вона згадала про Лободу, начебто співачка причетна до донату у 100 тисяч грн.

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Після того, як Раміна показала фото з Лободою та розпіарила їхню розмову на YouTube-каналі "Ходять чутки", її почали критикувати. У тому числі й шеф-кухар Клопотенко. Він поширив допис з Телеграм-каналу "Культурна прачечна", який повідомив, що Раміна записала інтерв'ю з Лободою у Києві. Клопотенкові видалося це недоречним.

Раніше стало відомо, що Лобода намагається розпродати своє російське майно.

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