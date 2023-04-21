Блогерша Рамина Эсхакзай обозвала Клопотенко 'лицемером': что произошло

Украинская видеоблогерша, автор и ведущая YouTube-канала "Ходят слухи" Рамина Эсхакзай отказалась от идеи своих подписчиков пригласить на интервью известного шеф-повара Евгения Клопотенко.

Об этом стало известно из ее сообщения в Instagram. В сторис она показала предложение поклонников пригласить в гости на канал Клопотенко и ответила, что этого не произойдет.

Один из подписчиков ответил на ее вопрос "А вы кого хотите видеть у меня?", что стоит пригласить Клопотенко, "внесший крутой вклад для культуры и медиа по нашим традициям". На это блогерша ответила: "Обязательно. Уже бегу, волосы назад. Обычный лицемер".

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К этому ответу она добавила фотографию, которую публиковал Евгений Клопотенко – на ней изображена Рамина рядом с певицей Светланой Лободой. Клопотенко подписал ее так: "Эволюция какая разница у Рамины: Интервью у Арестовича, интервью у Фейгина, интервью у Лободы. Будьте осторожны, можно быть заразно".

В чем суть конфликта между Раминой и Клопотенко

В сентябре 2022 года Рамина Эсхакзай выразила возмущение, что певица Светлана Лобода не дает интервью украинским журналистам и блогерам, но снялась в видео для канала российской журналистки.

В марте 2023 года Рамина в соцсетях выложила совместное фото с Лободой и написала, что раньше "не могла понять позицию Лободы".

Затем блоггер заявила, что с ней связался менеджер певицы и заявил, что "они готовы на интервью". Затем Рамина пообещала задавать Лободе "все неприятные вопросы, без какой-либо цензуры". ⠀

После этого Рамина записала видео, в котором показала, как наши защитники тренируются с дронами. Она вспомнила о Лободе, будто певица причастна к донату в 100 тысяч грн.

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После того как Рамина показала фото с Лободой и распиарила их разговор на YouTube-канале "Ходят слухи", его начали критиковать. В том числе и шеф-повар Клопотенко. Он распространил сообщение с Телеграм-канала "Культурная прачечная", который сообщил, что Рамина записала интервью с Лободой в Киеве. Заботливому казалось это неуместным.

Ранее стало известно, что Лобода пытается распродать свое русское имущество.

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