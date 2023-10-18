Блогерка показала, як варити яйця, щоб вони легко чистилися та не прилипли до шкарлупи

Почистити варене яйце, щоб воно не прилипло до шкарлупи може бути непростою задачею. Втім, одна блогерка показала лайфхак, який дозволяє отримати "ідеальні яйця".

Блогерка під псевдонімом smallbizcassie поділилася відео у TikTok. Спершу потрібно дістати яйця з холодильника, щоб вони були кімнатної температури.

Потім треба постукати ложкою по шкаралупі в нижній частині яйця до звуку тріску. Це звук відокремлення мембрани від шкарлупи.

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"Тож ви обережно стукаєте по яйцях, а не розбиваєте шкаралупу. Я налила в каструлю стільки води, щоб покрити яйця, а потім накрила кришку і довела до кипіння", – зазначила вона.

Блогерка вимкнула вогонь і дала яйцям постояти в каструлі під кришкою приблизно 15 хвилин. Вийнявши яйця, вона почала чистити шкаралупу і лайфхак спрацював.

Хтось любить рідкий жовток, а хтось навпаки – максимально густий. Тому UAportal ділиться секретами, скільки часу готувати яйця та як.

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