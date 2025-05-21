Блокування банківського додатку 'Ощад 24/7': для кого може стати недоступним та що робити

Користувачі державного банку "Ощадбанк" можуть залишитися без доступу до свого акаунта в мобільному застосунку або вебверсії сервісу "Ощад 24/7". У банку роз’яснили, за яких умов це може статися.

Таку інформацію оприлюднено в офіційних матеріалах "Ощадбанку". Там пояснюють, що обмеження доступу до акаунта в застосунку та блокування банківських карток може відбуватися з кількох причин.

Однією з ключових підстав для цього є судове рішення. Зокрема, рахунки можуть бути заблоковані у випадках:

заборгованості за комунальні послуги;

несплачених штрафів;

заборгованості з аліментів;

невиконання податкових зобов’язань.

Доступ до застосунку "Ощад 24/7" також може бути обмежено відповідно до закону №361-ІХ "Про запобігання та протидію легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового ураження". Крім того, банки керуються постановою №65 "Положення про здійснення фінансового моніторингу", затвердженою Національним банком України.

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У цьому контексті "Ощадбанк" регулярно перевіряє фінансові операції клієнтів, застосовуючи ризик-орієнтований підхід до виявлення підозрілих транзакцій. Під пильну увагу потрапляють:

перекази та платежі на суму від 30 тисяч гривень;

готівкові операції, що перевищують 5 тисяч гривень.

Крім того, банк може тимчасово обмежити доступ до акаунта, якщо виявить, що один і той самий профіль використовується на декількох пристроях. Така поведінка може викликати підозри у системі безпеки, внаслідок чого користувача можуть попросити пройти повторну реєстрацію.

Що робити у випадку блокування доступу до рахунку

Якщо клієнт "Ощадбанку" зіштовхнувся з блокуванням банківських карток або втратою доступу до мобільного застосунку, йому слід негайно звернутися до служби підтримки банку для уточнення причин. Важливо мати при собі фінансовий номер телефону, який прикріплений до банківського рахунку.

У фінустанові наголошують, що для відновлення доступу до карток можна скористатися одним із наступних способів:

здійснити дзвінок через сайт банку, використовуючи функцію вебдзвінка;

написати у фірмовий чат-бот у Viber;

звернутися до контакт-центру за номером 0-800-210-800;

відвідати найближче відділення особисто.

Що стосується можливості розблокування картки через відеозв’язок, то така опція доступна лише для внутрішньо переміщених осіб – і лише в тому випадку, коли обмеження доступу пов’язане з необхідністю повторної ідентифікації.

Раніше ми розповідали, що "Ощадбанк" попередив клієнтів про низку важливих змін з 1 червня.

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