Боєць 'Лютий' розповів, як Буданову вдалося змусити одразу 19 окупантів здатися в полон

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України часто сам бере участь у різних спецопераціях проти російських інтервентів. Якось він змусив 19 окупантів здатися в полон. Він для цього просто використав рацію.

Про цей випадок розповів командир групи ПЗРК спецпідрозділу "Артан" Олександр "Лютий"у коментарі РБК-Україна.

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За його словами, спецпризначенці ГУР часто працюють на завданнях, де ворог значно перевищує їх кількісно. І подекуди сам голова ГУР йде на спецоперації.

"Лютий" розповів, що якось Буданов, коли штурмова група росіян хотіла покинути зону бойових дій, "буквально в особистій розмові, лише одними переговорами по рації, змусив 19 росіян просто здатись у полон".

"Це неймовірна сила духу. Усі тоді відчули такий моральний підйом, коли почули голос нашого начальника. Адже більшість тоді не здогадувалися, що разом з нами, у нашому секторі, знаходиться начальник ГУР", – розповів боєць "Артану".

"Лютий" розповів подробиці про кілька спецоперацій ГУР зазначивши, що кожна з них – "це великі зусилля і, на жаль, втрати".

"Тому коли хтось каже, що українські воїни на фронті рухаються не так чи не так швидко – це насамперед тому, що для нас важливо зберегти якомога більше життів", – додав Олександр.

Раніше Кирило Буданов пояснив, чому Україна не може піти на перемовини з росіянами на їхніх умовах та чому війна триває довше, ніж прогнозувалося.

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