Боец 'Лютый' рассказал, как Буданову удалось заставить сразу 19 оккупантов сдаться в плен

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины сам часто принимает участие в различных спецоперациях против российских интервентов. Однажды он заставил 19 оккупантов сдаться в плен. Он для этого просто использовал право.

Об этом случае рассказал командир группы ПЗРК спецподразделения "Артан" Александр "Февраль" в комментарии РБК-Украина.

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По его словам, спецназовцы ГУР часто работают на задачах, где враг значительно превышает их количественно. И иногда сам председатель ГУР идет на спецоперации.

"Февраль" рассказал, что однажды Буданов, когда штурмовая группа россиян хотела покинуть зону боевых действий, "буквально в личном разговоре, только одними переговорами по рации, заставил 19 россиян просто сдаться в плен".

"Это невероятная сила духа. Все тогда почувствовали такой моральный подъем, когда услышали голос нашего начальника. Ведь большинство тогда не догадывались, что вместе с нами в нашем секторе находится начальник ГУР", – рассказал боец "Артана".

"Февраль" рассказал подробности о нескольких спецоперациях ГУР, отметив, что каждая из них - "это большие усилия и, к сожалению, потери".

"Поэтому когда кто-то говорит, что украинские воины на фронте движутся не так быстро - это прежде всего потому, что для нас важно сохранить как можно больше жизней", — добавил Александр.

Ранее Кирилл Буданов объяснил, почему Украина не может пойти на переговоры с россиянами на их условиях и почему война длится дольше прогнозируемого.

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