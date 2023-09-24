'Боги війни' з 72 бригади артилерією та FPV-дроном влаштували 'біг бада-бум' росіянам (відео)

Бійці 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців на одному з напрямків фронту знищили російський танк, який заважав роботі української піхоти.

Кадрами ліквідації ворожої техніки поділився у своєму Телеграм-каналі командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

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"Ця ворожа техніка турбувала нашу піхоту. Оператор БПЛА її помітив та скоригував артилерію. "Боги війни" вибили піхоту ворога з посадки, а "вишенькою на торті" став наш FPV-дрон", – зазначив він.

Бійці 72-ї на своїй сторінці у Фейсбуці зазначили, що після влучання безпілотника з російського танку повалив жим, а потім він загорівся. "Далі - вогонь, дим, "бігбадабум" і радісно-схвильовані крики Чорних Запорожців", – йдеться у коментарі до відео.

Нагадаємо, 17 вересня Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України "Лють" у Донецькій області звільнила від російських бойовиків населений пункт Кліщіївка. Зокрема, село остаточно звільнили від російських загарбників силами 80-ої окремої десантно-штурмової бригади, 5 окремої штурмової бригади та Об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України "Лють".

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