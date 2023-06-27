Бійці 28-ї ОМБр зачистили позиції ворога в районі Курдюмівки, ліквідувавши до 35 окупантів. Карта (відео)

Українські бійці з 28 Окремої механізованої бригади ім. Лицарів Зимового Походу на Донеччині розгромили позицію росіян, які облаштовували її понад місяць. Це відбулося в районі Курдюмівки.

Кадри розгрому окупантів опубліковані у Фейсбуці 28 ОМБр. Зазначається, що унаслідок бою розгромлено ворожий батальйон: 35 "двохсотих", 40 росіян втекли, є декілька полонених.

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"1-й механізований батальйон 28-ї ОМБр провів успішний штурм позицій окупантів в районі Курдюмівки. В результаті бою ворожий батальйон був розгромлений - до 35 ліквідованих, 40 втекло, декілька окупантів здалися в полон. Це важливий успіх, оскільки наші воїни пробили оборону, яку ворог готував місяцями. І це - результат довгої, титанічної праці, тренувань та злагодження", – прокоментували це відео наші захисники.

Раніше командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський повідомив про значні успіхи Сил оборони на Таврійському напрямку. За його словами, підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку за добу виконали до тисячі вогневих завдань.

Було знищено майже чотири роти росіян та 15 одиниць військової техніки противника.

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